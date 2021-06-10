Опрошенные россияне назвали справедливый размер ставки по ипотеке

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Более половины (55 процентов) россиян, принявших участие в опросе банка «Открытие», полагают, что справедливый размер ставки по ипотечному кредиту должен находиться в диапазоне от одного до пяти процентов.

Еще 21 процент участников исследования выразили уверенность в том, что ставка по ипотеке не должна превышать одного процента. Семь процентов считают справедливыми значения от пяти до семи процентов годовых, два процента — от семи до девяти процентов.

В поддержку продления программы льготной ипотеки высказались 53 процента опрошенных. 19 процентов полагают, что программу следует закончить, так как она ведет к подорожанию жилья. 28 процентов признались, что не знают о данной программе.

Активнее всего программу льготной ипотеки поддерживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (63 процента респондентов). Меньше всего сторонников оказалось на Дальнем Востоке и в Сибири (по 48 процентов), а также в столичном регионе (49 процентов), сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государственную программу льготной ипотеки необходимо продлить во всех регионах России до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до семи процентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность программы льготной ипотеки для жителей Московской области, отметив, что в регионе идет строительство множества высотных жилых домов.

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