Более 300 миллионов рублей поддержки получил московский бизнес с начала 2021 года

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За прошедшую неделю экспертная комиссия Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы одобрила еще 127 заявок на субсидии и гранты. Это позволило получить финансовую поддержку столичному предпринимательству на 117 миллионов рублей. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин.

По его словам, за текущий год выделенная на поддержку бизнеса сумма, превысила 300 миллионов рублей.

— В этом году мы уже одобрили предпринимателям столицы 275 заявок на общую сумму 315,5 миллиона рублей в виде субсидий и грантов. Рассмотрение заявок продолжается, — отметил Алексей Фурсин.

Ранее глава ведомства рассказал о восстановлении темпов роста создания новых предприятий в столице после кризисного 2020 года. В прошлом году число регистраций предприятий в месяц падало до трех-четырех тысяч, то в настоящее время оно возвратилось к допандемийному уровню — в 10–11 тысяч. К этому количеству нужно прибавить число самозанятых. Каждый месяц оно возрастает на 25–30 тысяч человек.

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