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Более тысячи рабочих мест создали резиденты технополиса «Москва» в 2020 году
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Более тысячи рабочих мест создали резиденты технополиса «Москва» в 2020 году

Илья Ашуров

Город

В прошлом году резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы создали около 1,3 тысячи рабочих мест. Это более чем в полтора раза превышает показатель 2019 года. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время в технополисе «Москва» статус резидента имеет свыше 80 компаний.

— В 2020 году они создали порядка 1,3 тысячи рабочих мест — это на 62 процента больше, чем годом ранее. Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты организовали более семи тысяч рабочих мест, — заявил Владимир Ефимов.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что более 40 процентов созданных рабочих мест приходится на предприятия, которые связаны с микроэлектроникой, оптикой и робототехникой, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что резидент ОЭЗ столицы разместил на Мосбирже трехлетние облигации на сумму 250 миллионов рублей. Эти средства направят на развитие сферы IT и телекоммуникационного оборудования.

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