Резидент технополиса «Москва» разместил на Мосбирже облигации на 250 миллионов рублей
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы разместил на Мосбирже трехлетние облигации на сумму 250 миллионов рублей. Эти средства направят на развитие сферы IT и телекоммуникационного оборудования. Об этом в среду, 9 июня, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Речь идет о компании «Бифорком Тек», которая производит маршрутизаторы, облачное ПО, коммутаторы и персональные компьютеры.
— Спрос на ценные бумаги производителя инновационного оборудования для IT и телекома превысил предложение. Средства, привлеченные в результате облигационного займа, «Бифорком Тек» инвестирует в развитие своего производства на территории ОЭЗ «Технополис Москва» — закупку оборудования и новые разработки, включая программное обеспечение, — отметил руководитель ведомства.
Размещение облигаций произошло 4 июня. Их приобрели как юридические, так и физические лица. Ставка по облигациям составит 11,25 процента.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» увеличился на 35 процентов.
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