Резидент технополиса «Москва» разместил на Мосбирже облигации на 250 миллионов рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы разместил на Мосбирже трехлетние облигации на сумму 250 миллионов рублей. Эти средства направят на развитие сферы IT и телекоммуникационного оборудования. Об этом в среду, 9 июня, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Речь идет о компании «Бифорком Тек», которая производит маршрутизаторы, облачное ПО, коммутаторы и персональные компьютеры.

— Спрос на ценные бумаги производителя инновационного оборудования для IT и телекома превысил предложение. Средства, привлеченные в результате облигационного займа, «Бифорком Тек» инвестирует в развитие своего производства на территории ОЭЗ «Технополис Москва» — закупку оборудования и новые разработки, включая программное обеспечение, — отметил руководитель ведомства.

Размещение облигаций произошло 4 июня. Их приобрели как юридические, так и физические лица. Ставка по облигациям составит 11,25 процента.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» увеличился на 35 процентов.

Читайте также: Новый завод по производству лекарств от рака построят в Подмосковье