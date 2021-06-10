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Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом на Урале
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом на Урале

Анастасия Волоснова

Происшествия

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после аварии с автобусом в Свердловской области, где погибли шесть человек. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, на улице Калинина в поселке Горном. Автобус совершил наезд на остановку КПП завода из-за отказа тормозов. В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо пострадали.

Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что все погибшие и пострадавшие были пешеходами. Во время инцидента они шли на работу на предприятие.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Виновникам аварии грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время на место ДТП выехали следователи и криминалисты. Специалисты осматривают место происшествия и начинают проводить необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца на юго-востоке Москвы.

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