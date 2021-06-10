Акселератор креативных индустрий заработал в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Обучающая программа акселератора креативных индустрий начала работать в Москве. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин в четверг, 10 июня.

В программу входят шесть сфер, среди которых есть мода, архитектура, медиа, технологии, музыка и исполнительское искусство. Всего на участие в проекте подали заявки более 400 человек.

— Самым популярным стал трек Fashion & Design («Мода и дизайн»), на него поступило более 230 заявок. В течение трех недель программы пройдет более 25 мероприятий, которые затронут востребованные предпринимателями темы, — отметил Алексей Фурсин.

Мероприятия в онлайн-формате будут проходить с 24 июня по 31 августа, открытые сессии продлятся до 26 июня.

Участникам будут рассказывать о развитии в креативной среде. Специалисты объяснят основы технологического предпринимательства и эффективного нетворкинга, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль «Мода и стиль в фотографии» открылся в Манеже.

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