Андрей Бочкарев: BIM-технологии могут ускорить проектирование вдвое

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Применение технологий информационного моделирования (BIM) позволяет вдвое сократить срок проектирования новых объектов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ускорение проектирования достигается благодаря оптимизации технологических процессов.

— Например, если раньше при смене материала и цвета фасада требовался подробный перерасчет всей расходной части проекта, то теперь это можно сделать «на автомате» за несколько секунд, — пояснил заммэра.

Андрей Бочкарев отметил, что, являясь комплексной, технология BIM-моделирования распространяется не только на сферу проектирования и строительства, но и на эксплуатацию новых объектов.

Он добавил, что следующим шагом цифровизации отрасли может стать параметрическое проектирование, когда программа сможет самостоятельно составлять проект целого района.

Как отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, BIM-технологии уже нашли применение при строительстве различных объектов в ТиНАО, например при проектировании детско-взрослой поликлиники, которая появится в Кокошкине.

Он добавил, что в медицинском учреждении на 320 посещений в смену с постом скорой помощи установят самое современное оборудование и медицинскую технику.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты построили и обновили 22 спортивных объекта на территории олимпийского комплекса «Лужники» с начала его реконструкции.

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