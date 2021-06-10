Художник Шилов опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Информация о госпитализации художника Александра Шилова не соответствует реальности. Об этом живописец заявил корреспонденту «Вечерней Москвы».

Как он заявляет, в СМИ ранее опубликовали неверную информацию о том, что у него диагностирован COVID-19.

— Сообщения о госпитализации — чистейший вымысел. У меня нет коронавируса — обычная простуда, и я нахожусь дома, а не в больнице, — заявил Шилов.

По словам художника, его состояние здоровья заметно улучшилось.

Александр Шилов — знаменитый портретист и хозяин собственной галереи. Обладатель звания народного художника СССР и лауреат премии Ленинского комсомола.

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