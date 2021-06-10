Музей Военно-воздушных сил пригласил на день открытых дверей

Фото: АГН Москва

Центральный музей Военно-воздушных сил 12 июня приглашает москвичей и гостей столицы на день открытых дверей.

Гости смогут увидеть концертную программу с участием творческих коллективов и духового оркестра Военного университета Министерства обороны.

В течение дня пройдут показательные выступления авиамоделистов, а на открытой площадке можно будет увидеть коллекцию ретроавтомобилей. Для посетителей будут открыты самолеты Су-7БКЛ, Як-42, Ту-114, Ил-76 и кабина Ил-86, вертолеты Ми-2, В-12 и Ка-25. Кроме того, в музее работает фотовыставка «Побег из ада».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

А еще 12 июня праздник «Россия руками детей» пройдет в «Образцов-парке».

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