Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Военно-воздушных сил пригласил на день открытых дверей
Фото: АГН Москва

Музей Военно-воздушных сил пригласил на день открытых дверей

Ольга Маркова

Культура

Центральный музей Военно-воздушных сил 12 июня приглашает москвичей и гостей столицы на день открытых дверей.

Гости смогут увидеть концертную программу с участием творческих коллективов и духового оркестра Военного университета Министерства обороны.

В течение дня пройдут показательные выступления авиамоделистов, а на открытой площадке можно будет увидеть коллекцию ретроавтомобилей. Для посетителей будут открыты самолеты Су-7БКЛ, Як-42, Ту-114, Ил-76 и кабина Ил-86, вертолеты Ми-2, В-12 и Ка-25. Кроме того, в музее работает фотовыставка «Побег из ада».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

А еще 12 июня праздник «Россия руками детей» пройдет в «Образцов-парке».

Читайте также: Парки пригласили москвичей на онлайн-программу ко Дню России

выставкамузейДень открытых дверей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте