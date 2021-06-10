Трубу с горячей водой прорвало на Никулинской улице в Москве

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Никулинская улица, 6к1 Карта всех событий

На западе столицы прорвало трубу с горячей водой. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на Никулинской улице, дом 6, корпус 1.

Ранее «ВМ» писала о прорыве трубы с горячей водой в подвале офисного здания на севере Москвы. Инцидент произошел в доме по адресу улица Тайнинская, дом 7. Сообщалось, что один из сотрудников офиса ушел проверить состояние труб, но спустя время перестал выходить на связь.

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