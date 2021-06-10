Эксперты Роскачества нашли в мороженом дрожжи, плесень и следы фальсификации

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В нескольких марках шоколадного пломбира могут содержаться растительные жиры, дрожжи и плесень. Об этом сообщила АНО «Российская система качества» (Роскачество).

Эксперты проверили 20 марок мороженого — 19 отечественных и одну из Белоруссии.

— Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами, — утверждается в сообщении.

Также эксперты нашли в четырех марках мороженого дрожжи, а в двух — плесень. Вопросы вызвали и консистенция продукта вместе с качеством вафельного стаканчика и несоответствием информации на упаковке товара. При этом Роскачество не выявило нарушений по содержанию радионуклидов, тяжелых металлов, бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков.

Положительной высокой оценки удостоились пять торговых марок, три марки признаны экспертами наиболее вкусными, говорится на сайте Роскачества.

— Большинство производителей мороженого все же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным, — резюмируют они.

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