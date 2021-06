Ученые рассказали, способна ли жара сдержать распространение коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Передача COVID-19 зависит от времени года, но не может быть остановлена в жаркий сезон. К таким выводам пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, которые опубликовали свое исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Плотность населения и температура воздуха — основные факторы, способствующие распространению болезни. При начале летнего сезона, уверены специалисты, нельзя отменять все ограничения, потому что одной теплой погоды недостаточно.

Погодные условия во многом влияют на передачу болезней. Например, при высокой температуре и низкой влажности воздуха вирусы труднее распространяются воздушно-капельным путем. Однако это не основополагающий фактор. В Индии, Бразилии и Иране высокое количество заболевших, несмотря на жаркий климат. Происходит это из-за высокой плотности населения.

