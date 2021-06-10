Министр туризма Турции рассказал о переговорах с Россией по возобновлению авиасообщения
Переговоры Турции и России по полноценному возобновлению авиасообщения проходят хорошо. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в четверг, 10 июня.
— Переговоры идут позитивно. Русские запросили программу визита (делегации инспекторов — прим. «ВМ»), мы ее предоставили. Ожидаем встречу, — рассказал чиновник.
По словам Эрсоя, следующим этапом ожидается визит российской делегации в Турцию, по результатам которого будет решаться данный вопрос, отмечает агентство DHA.
Ранее Россия продлила режим ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.
Читайте также: «Последняя лазейка»: россиянам могут ограничить полеты на популярные курорты