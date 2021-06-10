Министр туризма Турции рассказал о переговорах с Россией по возобновлению авиасообщения

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Переговоры Турции и России по полноценному возобновлению авиасообщения проходят хорошо. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в четверг, 10 июня.

— Переговоры идут позитивно. Русские запросили программу визита (делегации инспекторов — прим. «ВМ»), мы ее предоставили. Ожидаем встречу, — рассказал чиновник.

По словам Эрсоя, следующим этапом ожидается визит российской делегации в Турцию, по результатам которого будет решаться данный вопрос, отмечает агентство DHA.

Ранее Россия продлила режим ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.

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