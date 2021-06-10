Отмена обязательного ТО: эксперты назвали плюсы и минусы данной идеи

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Прохождение техосмотра автомобилей в обязательном порядке и при получении полиса ОСАГО могут отменить для владельцев легковых машин. По мнению автоэксперта Михаила Колодочкина, это может привести к разгильдяйству на дорогах.

Эксперт выразил солидарность с мнением руководителя Госавтоинспекции Михаила Черникова о том, что водители должны быть заинтересованы в исправности своего транспорта, поэтому будут проходить технический осмотр без принуждения.

— В этой идее есть логика. С одной стороны, все понимают, что техосмотр является формальностью, раздражающей всех автовладельцев. Но с другой — это на данный момент единственный механизм, который хоть как-то заставляет водителей хотя бы раз в один-два года проверять свое авто, — пояснил Михаил Колодочкин.

Эксперт утверждает, что страшилка для владельцев машин в виде технического осмотра необходима, в противном случае разгильдяйство возникнет на дорогах, отмечает телеканал 360.

В свою очередь автоэксперт Петр Шкуматов называет техосмотр иллюзией борьбы за безопасность. Он полностью поддержал предложение Министерства внутренних дел (МВД) России об упразднении обязательного техосмотра легковых машин.

— Данное решение имеет множество плюсов. Я считаю его историческим. Техосмотр легковых машин всегда носил характер фейка и плодил масштабную коррупцию на протяжении многих лет, — подчеркнул Петр Шкуматов.

Он также добавил, что, согласно опросам, 85 процентов владельцев авто не понимают, для чего нужно проводить технический осмотр. По его словам, они сами следят за своими машинами, возят в них своих близких и детей. Автоэксперт назвал и другую причину бессмысленности ТО — он проводится раз в один-два года, отмечает ИА «НСН».

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