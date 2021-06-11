Еще два самолета МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетели в Москву

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Два самолета Министерства чрезвычайных ситуаций РФ вылетели в ночь на пятницу, 11 июня, из Каира в Москву для эвакуации граждан России и стран Содружества Независимых Государств из сектора Газа.

Свыше ста человек, включая 84 россиян, перешли из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах», затем на автобусах в сопровождении дипломатов посольства России в Египте добрались до Каира.

Самолеты Ил-76 и Ан-148 вылетели в Москву из Каира в 03:25 (04:25 по московскому времени) и в 03:40 (04:40 по московскому времени) соответственно.

Как отметил посол РФ в Египте Георгий Борисенко, при дальнейшем развитии ситуации в секторе Газа по негативному сценарию Россия предпримет все необходимые усилия для оказания помощи согражданам, сообщает РИА Новости.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая. Стороны обменивались ударами на протяжении 11 дней. За этот период в прибрежном анклаве оказались полностью разрушены около 1,8 тысячи домов, частично повреждены — 16,8 тысячи. В секторе Газа были повреждены более 70 зданий. Жертвами конфликта стали около 250 жителей сектора и 13 жителей Израиля.

27 мая спецборт МЧС РФ доставил в столичный аэропорт Домодедово 64 человека, которых вывезли из горячей точки.

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