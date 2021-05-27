Спецборт МЧС доставил в Москву российских граждан из сектора Газа

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Спецборт МЧС РФ, на котором российские граждане возвращаются на родину из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово.

На борту лайнера находятся 64 человека, которых вывезли из горячей точки.

Накануне вечером данный рейс сел в Каире, так как прямого авиасообщения между сектором Газа и Россией нет. Оттуда россияне вылетели в Москву, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что сотни палестинцев в секторе Газа отмечают «победу» в конфликте с Израилем после новостей о перемирии.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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