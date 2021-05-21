Политолог назвала условие сохранения перемирия между Израилем и Палестиной

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Перемирие между Израилем и палестинскими группировками в Газе может быть нарушено, как только найдется повод для возобновления огня. Россия может помочь решить конфликт, выступая арбитром между странами, которые не хотят договариваться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала политолог Наталья Елисеева.

В пятницу ночью между Израилем и палестинскими группировками вступил в силу режим прекращения огня. Как говорит Елисеева, прийти к этому позволило вмешательство в конфликт международного сообщества.

— Этот конфликт периодически вспыхивает. Вопрос только в его периодичности. На данный момент это очередное затишье перед следующим витком. История говорит, что конфликт снова вспыхнет. Вопрос в том, что станет причиной. В этот раз — выселение из домов арабских семей властями Израиля. Но посмотрим, что станет дальше. Пока этот виток затих. Если не будет провокаций, затишье будет сохранено, — сказала Елисеева.

По ее словам, участники конфликта «имеют свою идеологическую подоплеку и свои цели, которые решить тяжело из-за нежелания сторон договариваться».

— Тут должен быть арбитр. Россия, в том числе на Ближнем Востоке, взяла на себя такую роль и миротворца, который обеспечивает спокойствие в регионе. Здесь мы можем взять на себя роль арбитра, который может дать площадку для переговоров, выслушать все стороны и, возможно, предложить варианты урегулирования конфликта для всех, план действий, — сказала Елисеева.

Она отметила, что Россия в вопросе урегулирования конфликтов обладает богатым опытом: «решать умеем».

Ранее «ВМ» писала, что РФ выступает за активизацию работы так называемого ближневосточного квартета (Россия, Евросоюз, США, ООН) по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Так, Москва предлагает безотлагательно провести встречу четверки на уровне министров иностранных дел «для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия».

Кроме того, Россия выступает за организацию министерской встречи в расширенном формате — с участием представителей государств ближневосточного региона.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, вспыхнули 7 мая. Акции протеста переросли в беспорядки.

На фоне этих событий глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

20 мая стало известно, что кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС.

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