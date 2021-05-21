Россия предложила провести встречу глав МИД «ближневосточного квартета»

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Россия выступает за активизацию работы так называемого «ближневосточного квартета» (Россия, Евросоюз, США, ООН) по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат уточнил, что Москва предлагает безотлагательно провести встречу четверки на уровне министров иностранных дел «для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия».

Кроме того, Россия выступает за организацию министерской встречи в расширенном формате — с участием представителе государств ближневосточного региона.

— Убеждены, что реализация этой инициативы будет напрямую способствовать возобновлению мирного процесса, — цитирует Полянского РИА Новости.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, вспыхнули 7 мая. В результате продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.

На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

20 мая стало известно, что кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС.

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