Глава НАСА заявил о стремлении сохранить «уникальные отношения» с Россией

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Сотрудничество России и США в освоении космоса является уникальным и исключительным, его следует сохранить. Такое мнение выразил глава американского Национального аэрокосмического агентства (НАСА) Билл Нельсон.

После телефонных переговоров с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным Нельсон отметил, что Москва и Вашингтон могут мирно сотрудничать друг с другом в освоении космического пространства, «невзирая на любые разногласия на Земле».

Глава НАСА также прокомментировал планы России по обновлению модуля на Международной космической станции, назвав их «довольно хорошим признаком того, что они не собираются отказываться от нее через четыре года».

— Если вы поговорите с работниками российской космической сферы, они хотят, чтобы это сотрудничество с американцами продолжалось, — заявил Нельсон в интервью газете Politico.

Ранее Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнером по МКС.

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