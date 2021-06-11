Боровицкий проход в Кремль закроют для посетителей с 13 июня
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий
Боровицкий проход в Московский Кремль закроют для посетителей с воскресенья, 13 июня. Об этом рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.
В пресс-службе уточнили, что проход закроют из-за ремонтно-строительных работ.
Посетить Оружейную палату и выставку «Алмазный фонд» москвичи и гости столицы смогут через пункт пропуска у Кутафьей башни, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что трамваи задерживаются из-за повреждения контактной сети на северо-западе Москвы.
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