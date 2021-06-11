Москвичи смогут сыграть свадьбу еще в двух необычных локациях

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

С недавнего времени в Москве стало возможным заключить брак в двух новых необычных локациях. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— За два года более 13 тысяч молодоженов заключили браки в самых необычных местах. В этом году мы решили запустить новый проект — заключить брак можно будет на площадках транспортного комплекса, — говорится в сообщении Teleram-канала «Дептранс Москвы».

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, уже в этом году первые регистрации пройдут на Северном речном вокзале и на станции метро «Маяковская».

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Проект по регистрации брака в необычных местах столицы был создан в 2019 году.

Ранее стало известно, что москвичи смогут пожениться в павильоне «Космос» на ВДНХ.

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