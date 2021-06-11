Курс евро опустился до 87 рублей впервые с марта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро расчетами «завтра» снизился на 29 копеек. Стоимость европейской валюты составила 87,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 11 июня, на 13:48 по московскому времени.

Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта 2021 года.

При этом курс доллара упал на 13 копеек по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 71,64 рубля.

Ранее Банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5 процента годовых. В настоящее время ставка вернулась на уровень, который соответствует показателям за апрель — июнь 2020 года.

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