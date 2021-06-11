«Постыдное и унылое явление»: Соседов раскритиковал премию «Муз-ТВ»

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Шоу, такие как музыкальная премия «Муз-ТВ», давно устарели и никому не интересны. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, подобные церемонии превратились в «жалкое зрелище», они интересны только самим участникам шоу, а зрителям – нет.

— Я считаю, что более постыдного и унылого явления и быть не может, — сказал Соседов. — Там нет никого достойного называться артистом или музыкантом. Там некому давать премии! За что им давать? Что они сделали для искусства? Это бесталанное сборище!

Соседов обвинил организаторов шоу в постановке и заверил, что давно не смотрит такие «бесталанные церемонии»:

— Лучше бы организаторы раздербанили деньги, потраченные на это шоу, между собой — больше толку было бы.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность, что артисты специально устраивают скандалы, «чтобы хоть как-то привлечь внимание к себе».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит запись трансляции премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных отношений.

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