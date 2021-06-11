«Бесталанное сборище»: как премия «Муз-ТВ» превратилась в скандальное шоу фриков

Певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян/ Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Музыкальная премия «Муз-ТВ-2021» стала одной из самых провальных за все 18 лет существования проекта, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». Шоу, в частности, не обошлось без скандалов. Так, бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина негативно высказалась о Филиппе Киркорове, который появился на церемонии с Давой под ручку. В свою очередь король российской эстрады обвинил подопечную Крапивиной в плагиате номера Бейонсе на «Грэмми-2017».

Бунт Моргенштерна

Скандалы сопровождали музыкальную премию на протяжении всей церемонии. Во время шоу рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) взбунтовался против решения назвать певцом года Александра Ревву, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков. Не согласный с несправедливым, по мнению рэпера, выбором слушателей предоставить Ревве звание «Лучший исполнитель», музыкант вышел на сцену и начал требовать, чтобы ведущие пересчитали голоса.

Алишер заявил, что победителя выбирают в ходе зрительского голосования. Рэпер предложил сидящим в зале поддержать своего кандидата аплодисментами, а организаторам — заново выбрать победителя, которому активно хлопали. Но ведущий церемонии Дмитрий Нагиев отказал исполнителю в этом желании, отметив, что они находятся «не на сельской дискотеке».

Позже рэпер негативно высказался о церемонии на своей странице в Instagram.

— Исполнитель года по версии «Муз-ТВ» — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках, из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа, — написал он.

Рэпер Моргенштерн / Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

После этого последовала реакция гендиректора «Муз-ТВ» Захара Бабина, который не согласился с высказываниями Моргенштерна о непрозрачности голосования. По его словам, технология подсчета голосов и определения победителей не меняется на канале уже много лет — она основана не только на народном голосовании.

Титаны схлестнулись

Всколыхнул российский шоу-бизнес еще один громкий скандал, произошедший между Филиппом Киркоровым и Светланой Лободой. При этом сама поп-дива, которую король российской эстрады обвинил в плагиате, в этом конфликте не сказала ни слова: за певицу все сделала теперь уже ее экс-продюсер Нателла Крапивина. После завершения церемонии она выступила со смелым заявлением. Крапивина заявила, что шоу-бизнес окончательно превратился в цирк уродов, а ее подопечная — «самый крутой артист, показавший номер, до которого остальным — как Роскосмосу до Илона Маска».

Досталось от Крапивиной и Филиппу Киркорову с Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава. На церемонию они пришли в образе молодоженов.

Экс-продюсер Лободы посчитала такую выходку звезд недопустимой и заявила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки», причисляя их к представителям нетрадиционной ориентации. Однако все эти обвинения не остались без ответа. Спустя несколько дней после церемонии Филипп Киркоров выступил с заявлением в своем Instagram и обвинил Крапивину в плагиате, намекнув на то, что Светлана Лобода полностью скопировала на премии «Муз-ТВ» выступление Бейонсе.

Певица Светлана Лобода и ведущая Ксения Собчак / Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Также Киркоров обвинил продюсера бывшей участницы «ВИА Гры» в гомофобии. Именно после видеообращения Филиппа Бедросовича Крапивина и сказала о своем уходе из шоу-бизнеса. Короля российской эстрады поддержали многие его коллеги. В их числе Джиган, Анна Седокова, Митя Фомин, солистка Little Big Софья Таюрская и другие звезды.

Реакция на премию

Представители музыкальной индустрии и критики после завершения премии «Муз-ТВ» еще долго высказывали свои нелестные отзывы об итогах церемонии. Не остался в стороне и продюсер Макс Фадеев. Он с грустью отметил, что в шоу-бизнесе теперь сложно встретить талантливых артистов. По его мнению, многие ошибочно делают ставку на эпатаж.

— Раньше среди музыкантов можно было встретить одного фрика. Сегодня среди фриков можно встретить лишь одного музыканта! Теперь немодно быть умным, уникальным в своих идеях. Сегодня время копий, — заявил Фадеев.

При этом он отметил, что «время подделок» непродолжительное и предпочтения зрителей быстро меняется.

Мнение Фадеева разделил и народный артист РФ Лев Лещенко. Он упрекнул современных исполнителей в распущенности.

А вот экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина, напротив, вступилась за кумиров молодежи. Она оценила креативный подход к шоу Филиппа Киркорова и Моргенштерна. Она заявила, что за эпатажным поведением этих артистов намного интереснее наблюдать, чем за звездами, которые выдумывают отношения ради пиара.

Мнение музыкальных критиков

Не стал скрывать своего возмущения церемонией и музыкальный критик Сергей Соседов. Как он признался в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы», все музыкальные премии, в том числе и «Муз-ТВ», давно превратились в «жалкое зрелище, которое интересно только самим участникам церемонии, но никак не людям».

— Я считаю, что более постыдного и унылого явления и быть не может, — сказал Соседов. — Там нет никого, достойного называться артистом или музыкантом. Там некому давать премии! За что им давать? Что они сделали для искусства? Это бесталанное сборище! Я считаю, что это абсолютное постановочное мероприятие, которое совершенно неинтересно людям. А для организаторов — это деньги, потраченные на ветер. Лучше бы раздербанили их между собой, больше толку было бы.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность, что подобный формат шоу давно устарел и нужен только для самих артистов, которые специально устраивают скандалы, «чтобы хоть как-то привлечь внимание к себе».

Между тем стало известно, что Роскомнадзор проверит запись трансляции премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных отношений.

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