Набиуллина заявила, что ЦБ может ужесточить регулирование ипотечного кредитования
Банк России будет внимательно следить за стандартами и качеством ипотечного кредитования. В случае необходимости ведомство ужесточит механизмы регулирования. Об этом в пятницу, 11 июня, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
— Мы со своей стороны будем очень внимательно смотреть за качеством ипотечных кредитов, за стандартами кредитования, — подчеркнула она.
По словам Эльвиры Набиуллиной, если понадобится, будут приняты меры макропруденциального регулирования — чтобы качество ипотечных займов было соответствующим, а также не росла неконтролируемая долговая нагрузка россиян, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что свыше 70 тысяч многодетных семей в РФ получили субсидии на ипотеку за пять лет.
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