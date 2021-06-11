Набиуллина заявила, что ЦБ может ужесточить регулирование ипотечного кредитования

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Банк России будет внимательно следить за стандартами и качеством ипотечного кредитования. В случае необходимости ведомство ужесточит механизмы регулирования. Об этом в пятницу, 11 июня, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

— Мы со своей стороны будем очень внимательно смотреть за качеством ипотечных кредитов, за стандартами кредитования, — подчеркнула она.

По словам Эльвиры Набиуллиной, если понадобится, будут приняты меры макропруденциального регулирования — чтобы качество ипотечных займов было соответствующим, а также не росла неконтролируемая долговая нагрузка россиян, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что свыше 70 тысяч многодетных семей в РФ получили субсидии на ипотеку за пять лет.

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