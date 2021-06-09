Свыше 70 тысяч многодетных семей в РФ получили субсидии на ипотеку за пять лет

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Субсидии на погашение ипотеки за последние пять лет получили более 70 тысяч многодетных семей. Об этом в среду, 9 июня, рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он добавил, что сумма такой субсидии составляет 450 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

— И до конца 2022 года многодетные семьи смогут получить средства на ипотеку как для покупки квартиры, так и для приобретения земли под дом, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее почти 90 миллиардов рублей ипотечных средств получили заемщики в Москве в апреле.

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