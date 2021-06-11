Прием заявлений на выплаты на детей школьного возраста откроют с 15 июля

Фото: Пресс-служба Госдумы

С 15 июля до 1 ноября будет открыт прием заявлений на выплату на детей школьного возраста. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Пособие выплатят семьям, у которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет. Ребенку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года. Выплату можно будет оформить дистанционно и без справок на портале госуслуг или в отделении ПФР.

Также обратиться за выплатой могут некоторые граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, на какие выплаты россияне могут рассчитывать с июля.

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