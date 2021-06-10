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Более 27 миллиардов рублей выделят на жилье для многодетных семей в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 27 миллиардов рублей выделят на жилье для многодетных семей в России

Анастасия Волоснова

Политика

Правительство России направит более 27 миллиардов рублей в рамках помощи многодетным семьям для погашения ипотечных кредитов. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 10 июня.

Мишустин на заседании правительства обсудил вопрос о поручении президента России Владимира Путина по поддержке семей, где воспитываются трое и более детей. Решено, что им выплатят по 450 тысяч рублей. Полученные деньги можно будет использовать для погашения ипотечных кредитов.

— Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете, — пояснил Мишустин.

Он подчеркнул, что порядка 60 тысяч семей смогут получить жилье на выделенные дополнительно средства, пишет РИА Новости.

Ранее Путин призвал продлить льготную ипотеку на год, повысив ставку до семи процентов. Глава государства также поручил запустить программу поддержки молодежной занятости в России.

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