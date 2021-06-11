Вышел первый тизер нового сезона фэнтези-сериала «Ведьмак»

Кадр из трейлера сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix на онлайн-мероприятии представил первый тизер второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак». Ролик появился в Twitter сервиса.

Видео сопровождается подписью: «Больше не заблудится в лесу. Встречайте Цири во втором сезоне».

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Сериал «Ведьмак» считается одним из самых популярных картин производства Netflix. Он основан на фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Главные роли в проекте исполняют Аня Чалотра, Генри Кэвилл и Фрейя Аллен.

Ранее стало известно, что Netflix снимет «Анну Каренину» с Ходченковой в главной роли.

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