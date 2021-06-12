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«Шикарная пара»: Орбакайте опубликовала фото с мужем на речной прогулке
Фото: instagram/orbakaite_k

«Шикарная пара»: Орбакайте опубликовала фото с мужем на речной прогулке

Юлия Курганова

Общество

Певица и старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте в конце мая отметила юбилей в столице — звезде исполнилось пятьдесят лет. Она до сих вместе с мужем Михаилом Земцовым находится в Москве, хотя в основном пара живет в США. В Instagram артистка поделилась фото, сделанными во время прогулки на теплоходе по Москве-реке.

— Приятных выходных и праздничного настроения вам, — подписала Орбакайте совместные снимки с супругом.

Для прогулки по воде летним вечером певица выбрала удлиненный бомбер черного цвета.

Поклонники оценили фото и оставили много теплых комментариев.

«Шикарная пара! Желаю долгих лет совместной жизни»; «Талантливая артистка Кристина! Восхищаюсь!»; «Очень приятная пара!» — высказались фанаты артистки.

Ранее поклонники Орбакайте эмоционально отреагировали на трогательное фото с Моисеевым.

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Кристина Орбакайтемуж и женапоклонники
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