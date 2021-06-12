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Врач назвал способы распознать рак по голосу
Фото: pixabay.com

Врач назвал способы распознать рак по голосу

Полина Долганова

Общество

Онкологическое заболевание можно распознать по голосу. Об этом рассказал британский медик Жан-Пьер Жиннон.

По его словам, необъяснимая хрипота может указывать на рак щитовидной железы. Жиннон подчеркнул, что если человек чувствует, что хриплый голос не проходит спустя три недели, то необходимо обратиться к специалисту.

Медик пояснил, что симптомами рака щитовидной железы являются опухшие лимфоузлы, болезненное глотание, хриплое дыхание и шишки рядом с гортанью, пишет Express.

Жиннон также напомнил, что хрипота может свидетельствовать о наличии в организме обычной бактериальной инфекции.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности кровавых слез, которые указывают на серьезные проблемы со здоровьем.

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