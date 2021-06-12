Онколог назвал ранние признаки рака кишечника

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян рассказал о симптомах рака толстой кишки на ранней стадии.

Он отметил, что на начальных стадиях данное заболевание редко сопровождается специфическими симптомами и у пациента зачастую нет никаких жалоб.

По словам Маркарьяна, человеку необходимо обратить внимание на неприятные ощущения в животе, нарушение стула и появление различных нетипичных выделений из прямой кишки, так как это может указывать на рак.

— На самой ранней стадии, как правило, у пациентов вообще отсутствуют жалобы. Длительная потеря крови, остающаяся незамеченной, может привести к дефициту железа и/или анемии, а также усталости, одышке, бледности кожных покровов, — сообщил врач в беседе с порталом Aif.ru.

Также онколог добавил, что этот вид рака могут обнаружить во время проведения скрининговых исследований групп риска населения. Поэтому любому человеку старше 50 лет обязательно следует выполнять колоноскопию.

Ранее были названы три основных признака развития онкологии.

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