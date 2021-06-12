Доктор Мясников перечислил болезни, которые можно выявить по слезам

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности кровавых слез, которые указывают на серьезные проблемы со здоровьем.

По его словам, такое состояние может быть симптомом онкологии. Также медик отметил, что кровавые слезы могут говорить о проблемах с печенью.

— Это бывает при онкологии слезной железы. Это ужасно. Также когда больной с болезнью печени, нарушением свертываемости, плачет, потеет кровью, у него слезы красные, — рассказал Мясников в эфире канала «Россия 1» на программе «О самом главном».

Еще одна болезнь, при которой могут быть кровавые слезы, — эндометриоз, пояснил врач. Речь идет о хроническом заболевании женской репродуктивной системы, которое характеризуется прорастанием ткани слизистой оболочки полости матки за ее пределы.

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