Московские врачи вылечили еще 2725 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еще 2725 пациентов вылечили от коронавируса в Москве за последние 24 часа. Об этом в субботу, 12 июня, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице вылечились 1 090 700 человек.

Фото: Оперштаб

За прошедшие сутки в городе выявили 6701 новый случай заболевания, были госпитализированы 1657 человек, 67 пациентов скончались.

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