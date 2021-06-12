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Московские врачи вылечили еще 2725 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи вылечили еще 2725 пациентов от COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Город

Еще 2725 пациентов вылечили от коронавируса в Москве за последние 24 часа. Об этом в субботу, 12 июня, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице вылечились 1 090 700 человек.

Московские врачи вылечили еще 2725 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

За прошедшие сутки в городе выявили 6701 новый случай заболевания, были госпитализированы 1657 человек, 67 пациентов скончались.

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