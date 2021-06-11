Роспотребнадзор выявил 131 нарушение мер против COVID-19 в транспорте Москвы с 1 мая

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роспотребнадзор выявил 131 нарушение в рамках соблюдения мер против коронавируса в транспорте Москвы с 1 мая. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства в пятницу, 11 июня.

— С 1 мая 2021 года проведено 1169 мониторинговых обследований объектов пассажирского транспорта, в том числе Московского метрополитена, Мосгортранса, такси. По результатам обследований в 131 случае установлены нарушения, — рассказали в организации.

Например, установлено, что не все водители такси пользуются масками и перчатками во время поездок с клиентами. Кроме того, часть пассажиров метро также не следует данным требованиям. Возбуждено 124 дела об административном правонарушении, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч проверок соблюдения мер против COVID-19 провели в Москве за сутки.

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