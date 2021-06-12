Что известно о похищении двухлетней девочки в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следователи ведут поиски двухлетней девочки, которую в неизвестном направлении в пятницу, 11 июня, увела знакомая ее матери в подмосковном городе Видное. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию, которая известна на данный момент о похищении ребенка.

Мать двухлетнего ребенка обратилась к правоохранителям в пятницу, 11 июня, и сообщила об исчезновении дочери. Как выяснили СМИ, пока женщина была у врача, ребенок находился под присмотром малознакомой гражданки, которая вечером увела девочку из дома в неизвестном направлении. Похищение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее «ВМ» писала, что матери девочки 36 лет. Она уроженка Украины. Кроме похищенной дочери, у нее также есть еще трое детей, которых она воспитывает вместе с сожителем. Муж женщины погиб.

Что за знакомая?

Как сообщил Пятый канал со ссылкой на источник, мать девочки и ее сожитель ранее познакомились в центре столицы с некими Михаилом и Альбиной. Позже новоиспеченные друзья приехали в гости к паре в Видное. Мать девочки попросила незнакомцев присмотреть за детьми.

Вернувшись домой, ни гостей, ни ребенка дома не было. Сосед рассказал женщине, что Михаил пытался украсть из дома куртку, но был пойман на месте и сбежал. А Альбина ушла вместе с ребенком. Позже это подтвердили камеры наружного видеонаблюдения: по предварительным данным, женщина вела девочку за руку в неизвестном направлении.

Как написал Telegram-канал «112», похитительница попала на камеры видеонаблюдения на городском вокзале. По предварительной информации, она увезла девочку на электричке в Москву.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения ребенка и женщины.

В поисках девочки участвуют волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Согласно ориентировке, похищенная девочка ростом 100 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Она одета в темно-синюю кофту с молнией салатового цвета, темно-синие спортивные штаны и розовые ботинки.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении женщины и ребенка, с просьбой сообщить об этом по номеру телефона 8 (963) 729-40-65.

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