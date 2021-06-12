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СК задержал подозреваемую в похищении ребенка в Московской области
Фото: СК РФ

СК задержал подозреваемую в похищении ребенка в Московской области

Иван Юминов

Происшествия

СК задержал в подмосковном городе Железнодорожный женщину, подозреваемую в похищении двухлетней девочки. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в субботу, 12 июня.

Уточняется, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также планируют допрос подозреваемой. Мера пресечения ей будет избрана в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что мать девочки обратилась к правоохранителям в пятницу, 11 июня, и сообщила об исчезновении дочери. Как выяснили СМИ, пока женщина была у врача, ребенок находился под присмотром малознакомой гражданки, которая вечером увела девочку из дома в неизвестном направлении.

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