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Провал грунта ликвидировали на юго-западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Провал грунта ликвидировали на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Ломоносовский проспектКарта всех событий

Ликвидирован провал грунта на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 12 июня.

— Работы завершены, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского провалился грунт. Одну полосу проезжей части закрыли для движения, на месте работали городские службы.

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