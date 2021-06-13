«Какая красотка»: фанаты восхитились фото Бородиной в топе и мини-юбке

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина решила развеяться, она отправилась на концерт современных исполнителей. Об этом знаменитость рассказала подписчикам на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав фото перед мероприятиям.

Звезда выбрала стильный и женственный наряд. Она отправилась на концерт в кожаной мини-юбке и топе с ниспадающими рукавами белого цвета.

— На концерт (хотя ощущение, что вся жизнь концерт), — подписала фото Бородина.

Позже телеведущая встретилась с Ольгой Орловой и другими подругами, о чем рассказала в Stories. Все вместе они пришли на стадион, где выступала группа «2 Ляма» и другие артисты. Знаменитость не только подпевала, но и танцевала. Она наслаждалась моментом, примечательно, что супруга вместе с ней на концерте не было.

Фанаты восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие одарили ее комплиментами.

«Шикарная! Как вам идет этот топ»; «Какая красотка»; «Богиня», — прокомментировали пост фолловеры.

Ранее Бородина объяснила, почему не говорит о проблемах в семье.

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