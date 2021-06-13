Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Почти 15 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Почти 15 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Полина Долганова

Общество

За последние 24 часа в России выявили 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Более 16 процентов пациентов не имели клинических проявлений болезни. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За сутки в РФ зафиксировали 357 летальных исходов, а полностью выздоровели 9166 человек.

Почти 15 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству заболевших. Столичные врачи выявили 7704 новых случая заболевания.

Почти 15 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что доля молодых людей от 18 до 35 лет среди заболевших коронавирусом увеличилась на 35 процентов за два месяца.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург раскритиковал врачей, рекомендующих переболеть COVID-19

коронавирусРоссиястатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте