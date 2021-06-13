Почти 15 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Более 16 процентов пациентов не имели клинических проявлений болезни. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За сутки в РФ зафиксировали 357 летальных исходов, а полностью выздоровели 9166 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству заболевших. Столичные врачи выявили 7704 новых случая заболевания.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что доля молодых людей от 18 до 35 лет среди заболевших коронавирусом увеличилась на 35 процентов за два месяца.

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