Экономисты оценили повышение Центробанком ключевой ставки
Центральный банк России поднял ключевую ставку до 5,5 процента. По мнению экономиста Михаила Хазина, целью данной политики Центробанка является сокращение валового внутреннего продукта (ВВП).
Причиной данной меры в регуляторе назвали повышенные инфляционные ожидания. Экономист уверен, что цены на рынках мира будут увеличиваться. Это связано с тем, что повышенная инфляция почти во всех странах опережает потребительскую.
Помимо этого, эксперт добавил, что в России инфляция носит немонетарный характер. Она представляет собой сдержки, которые объясняются тем, что страна имеет большую зависимость от импорта, отмечает «Царьград».
— При повышении ставки идет ужесточение кредитно-денежной политики. Таким образом, сокращается ВВП. Иными словами, целью ЦБ РФ становится сокращение ВВП. На рост цен это никак не повлияет, — подчеркнул Михаил Хазин.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил, что инфляция слабо регулируется государством.
— У нас разная инфляция, не только продуктовая. На сегодняшний день строительная отрасль жалуется на рост цен на металл, — подчеркнул эксперт.
По его мнению, таможенные пошлины должны были выровнять разницу между прибылью и дивидендами, иными словами — сбалансировать внешние и внутренние цены. Как подчеркнул Сергей Катасонов, это является элементом регулирования инфляции. Он также предположил, что реальная продуктовая инфляция составит не менее 15 процентов, отмечает ИА «НСН».
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