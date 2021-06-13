Экономисты оценили повышение Центробанком ключевой ставки

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Центральный банк России поднял ключевую ставку до 5,5 процента. По мнению экономиста Михаила Хазина, целью данной политики Центробанка является сокращение валового внутреннего продукта (ВВП).

Причиной данной меры в регуляторе назвали повышенные инфляционные ожидания. Экономист уверен, что цены на рынках мира будут увеличиваться. Это связано с тем, что повышенная инфляция почти во всех странах опережает потребительскую.

Помимо этого, эксперт добавил, что в России инфляция носит немонетарный характер. Она представляет собой сдержки, которые объясняются тем, что страна имеет большую зависимость от импорта, отмечает «Царьград».

— При повышении ставки идет ужесточение кредитно-денежной политики. Таким образом, сокращается ВВП. Иными словами, целью ЦБ РФ становится сокращение ВВП. На рост цен это никак не повлияет, — подчеркнул Михаил Хазин.

Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил, что инфляция слабо регулируется государством.

— У нас разная инфляция, не только продуктовая. На сегодняшний день строительная отрасль жалуется на рост цен на металл, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, таможенные пошлины должны были выровнять разницу между прибылью и дивидендами, иными словами — сбалансировать внешние и внутренние цены. Как подчеркнул Сергей Катасонов, это является элементом регулирования инфляции. Он также предположил, что реальная продуктовая инфляция составит не менее 15 процентов, отмечает ИА «НСН».

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