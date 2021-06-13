Александр Васильев рассказал, стоит ли ожидать запрета на мех в России

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Историк моды Александр Васильев призвал россиян не дожидаться государственного запрета на меховые изделия и самим определиться, что носить: натуральный мех или его заменители.

Ранее сообщалось, что власти Израиля первыми в мире запретили продажу изделий из меха.

По мнению историка моды, данный опыт Россия пока не готова перенять, так как мировые тренды не всегда имеют высокую популярность среди российского населения, а вот любовь женщин в нашей стране к шубам не угасает.

— Никто не знает, когда представительницы прекрасного пола в нашей стране станут отдавать предпочтение экомеху. Все это зависит от того, как будет развиваться наше государство. Ведь сейчас в нашей стране все внимание обращено совсем на другое, — объяснил Александр Васильев.

Он также добавил, что нужно учитывать природный фактор: в Израиле температура воздуха зимой составляет около 20 градусов выше ноля, а летом — плюс 50. Все это, по мнению Васильева, говорит о том, что ожидать запрета на мех в России пока сложно, отмечает ИА «НСН».

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