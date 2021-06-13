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Сборную Украины на Евро-2020 представили под российским флагом в Польше
Фото: Pixabay

Сборную Украины на Евро-2020 представили под российским флагом в Польше

Илья Ашуров

Общество

Во время трансляции матча Евро-2020 на одном из каналов польского телевидения произошел необычный случай: при проказе графика ближайших матчей были перепутаны названия и флаги ряда стран.

Таким образом, Нидерланды оказались под флагом Бельгии, Англия — под флагом Уэльса, Хорватия — под флагом Швейцарии. Затронул этот казус и Россию: сборная Украины была представлена под российским триколором.

На последний случай обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Польское телевидение — огонь, — написала она в Telegram.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть политический лозунг на форме спортсменов сборной. Выполнение этих требований перед каждым выходом команды на поле в рамках чемпионата Европы будет проверять делегат УЕФА.

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