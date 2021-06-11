УЕФА проверит, чтобы лозунг на форме сборной Украины был прикрыт

Фото: facebook/andriy.pavelko

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть политический лозунг на форме спортсменов сборной. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе организации.

Выполнение этих требований перед каждым выходом команды на поле в рамках чемпионата Европы будет проверять делегат УЕФА, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем глава ассоциации футбола Украины Андрей Павелко назвал такое решение «победным компромиссом» и заявил, что исполкому УАФ удалось достигнуть договоренности с УЕФА.

— В период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы на внутреннюю сторону футболок будет добавлен еще один элемент, — написал он в Facebook.

Речь идет о большой эмблеме национальных сборных с картой Украины и трезубцем.

Ранее Украинская ассоциация футбола утвердила статус лозунгов на форме сборной.

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