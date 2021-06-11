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УЕФА проверит, чтобы лозунг на форме сборной Украины был прикрыт
Фото: facebook/andriy.pavelko

УЕФА проверит, чтобы лозунг на форме сборной Украины был прикрыт

Юлия Павлушова

Политика

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть политический лозунг на форме спортсменов сборной. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе организации.

Выполнение этих требований перед каждым выходом команды на поле в рамках чемпионата Европы будет проверять делегат УЕФА, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем глава ассоциации футбола Украины Андрей Павелко назвал такое решение «победным компромиссом» и заявил, что исполкому УАФ удалось достигнуть договоренности с УЕФА.

— В период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы на внутреннюю сторону футболок будет добавлен еще один элемент, — написал он в Facebook.

Речь идет о большой эмблеме национальных сборных с картой Украины и трезубцем.

Ранее Украинская ассоциация футбола утвердила статус лозунгов на форме сборной.

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