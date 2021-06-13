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Жена госпитализированного Александра Буйнова рассказала о его состоянии
Фото: instagram.com / buinovofficial

Жена госпитализированного Александра Буйнова рассказала о его состоянии

Илья Ашуров

Общество

Недавно народный артист России Александр Буйнов рассказал своим поклонникам, что лечится в больнице от коронавируса. Жена артиста Елена прокомментировала его текущее состояние.

По ее словам, самочувствие Буйнова за последнее время улучшилось. В ближайшее время ему будут делать прививку.

— Он сделал две прививки очень давно, антитела упали. Надо было за этим следить, — отметила Елена.

Также она добавила, что благодаря ранее сделанной прививке от COVID-19 течение болезни у ее мужа не проходит тяжело. При этом певцу следовало следить за показателями антител, чтобы своевременно пройти очередную вакцинацию. Тогда повторного заболевания можно было бы избежать, передает 5-tv.ru.

Ранее Александр Буйнов на своей странице в соцсети Instagram опубликовал пост, посвященный отдыху на майских праздниках. На снимке и видео артист показал подросших внучек: 12-летних близняшек Дарью и Софью.

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