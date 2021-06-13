Тренер сборной Дании: Эриксен перенес на поле остановку сердца

Фото: Twitter/dbulandshold

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен перенес остановку сердца в матче Евро-2020 со сборной Финляндии. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил главный тренер датчан Каспер Хьюлманд.

— Кристиан Эриксен перенес остановку сердца, — цитирует наставника РИА Новости.

Напомним, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Игра проходила в Копенгагене в субботу, 12 июня. Инцидент произошел на 43-й минуте встречи. Этому не предшествовало столкновение с другими игроками.

Позже Датская футбольная ассоциация сообщила, что состояние футболиста удалось стабилизировать.

Читайте также: СК начал проверку по факту смерти спортсмена во время соревнований в Бронницах