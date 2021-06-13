«Гитара со мной»: Владимира Кузьмина госпитализировали с коронавирусом

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Музыкант Владимир Кузьмин сообщил, что его госпитализировали с COVID-19. Об этом в воскресенье, 13 июня, артист написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Свое состояние Кузьмин оценил как нормальное.

— Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной, — отметил Кузьмин.

Музыкант призвал своих поклонников беречь себя и напомнил о том, что в столице сейчас очередной пик заболевания.

Ранее в медучреждение с коронавирусом попал певец Александр Буйнов. По словам его жены, самочувствие артиста за последнее время улучшилось. В ближайшее время ему будут делать прививку.

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