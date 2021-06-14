В Роспотребнадзоре назвали причину изменения симптомов коронавируса

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Изменение основного спектра симптомов коронавирусной инфекции может быть связано с сочетанием двух инфекций. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как уточнила эксперт, в определенных случаях симптомы COVID-19 могут меняться из-за микст-инфекции — когда человек одновременно заражается двумя вирусами. В частности, речь может идти о сочетании коронавируса и риновирусной инфекции, для которой характерны обильные выделения из носа.

В таких случаях возбудителя COVID-19 подавляет активно размножающийся в верхних дыхательных путях риновирус, поэтому коронавирус протекает значительно легче. При этом в клинической картине появляются не свойственные COVID-19 симптомы в виде обильной ринореи.

Боли в горле характерны для сочетания аденовирусной и коронавирусной инфекций, отметила Пшеничная.

Эксперт также предупредила, что на клинической картине коронавируса может отражаться сезонная аллергия на пыльцу растений.

Пшеничная подчеркнула, что при появлении симптомов респираторной инфекции, расстройства желудочно-кишечного тракта и повышенной температуры следует оставаться дома и сдать тест на COVID-19.

Во избежание заболевания нужно соблюдать профилактические меры и пройти вакцинацию, рассказала представитель Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала, что для индийского штамма коронавируса более характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также потеря слуха и боль в суставах.

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