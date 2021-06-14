Московская канатная дорога перешла на график выходного дня до 20 июня

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога будет работать в период с 14 по 20 июня по графику и тарифам выходного дня.

Как сообщается в Instagram канатной дороги, 14-19 июня она будет открыта с 10:00 до 23:00, а 20 июня — с 10:00 до 22:00. Все посетители должны соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции: иметь маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.

Ранее сообщалось, что Боровицкий проход в Кремль будет закрыт для посетителей с 13 июня.

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