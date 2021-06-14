Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московская канатная дорога перешла на график выходного дня до 20 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская канатная дорога перешла на график выходного дня до 20 июня

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога будет работать в период с 14 по 20 июня по графику и тарифам выходного дня.

Как сообщается в Instagram канатной дороги, 14-19 июня она будет открыта с 10:00 до 23:00, а 20 июня — с 10:00 до 22:00. Все посетители должны соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции: иметь маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.

Ранее сообщалось, что Боровицкий проход в Кремль будет закрыт для посетителей с 13 июня.

Читайте также: Останкинская башня откроется для посетителей 21 июня

график работыМоскваканатная дорога
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте