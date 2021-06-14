Глава Центра Гамалеи рассказал о штаммах СOVID-19 в России

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В России циркулируют измененные штаммы коронавирусной инфекции, отличающиеся от британского и индийского, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт напомнил, что в России функционирует система мониторинга штаммов, созданная правительством на базе нескольких научных центров. Результаты наблюдений показывают, что в стране циркулирует «очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских».

Гинцбург подчеркнул, что ученые исследуют свойства измененных штаммов, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что для индийского штамма коронавируса более характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также потеря слуха и боль в суставах.

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